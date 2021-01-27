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Son dakika: ABD'den flaş BAE kararı: Askeri satışlar askıya alındı

haberi... Başkanı yönetimi, aralarında ’ye satış onayı verilen ’lerin de bulunduğu birçok askeri satışı geçici olarak askıya aldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.01.2021 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021
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Son dakika: ABD'den flaş BAE kararı: Askeri satışlar askıya alındı

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, aralarında BAE'ye satış onayı verilen F-35'lerin de bulunduğu birçok askeri satışı geçici olarak askıya aldı.

Bloomberg'ün savunma muhabiri Anthony Capaccio, ABD Başkanı Joe Biden Yönetimi'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) F-35 savaş uçaklarının satışını geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

Bloomberg muhabiri Capaccio'ya göre; Suudi Arabistan'a mühimmat satışı da gözden geçiriliyor.

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