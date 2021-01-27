27 Ocak 2021, Çarşamba
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Irak’ta hava saldırısı! 10 terörist öldürüldü

’ın kentinde uluslararası koalisyona ait savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırısı ile terör örgütü DEAŞ üyesi 10 terörist öldürüldü.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 27.01.2021 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021
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Irak’ta hava saldırısı! 10 terörist öldürüldü

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde yer alan El-Vadi Şay bölgesi yakınlarında uluslararası koalisyon güçlerine ait savaş uçakları hava saldırısı düzenledi.

Düzenlenen 5 hava saldırısı sonucu terör örgütü DEAŞ üyesi 10 terörist öldürülürken, çok sayıda sığınak ve mühimmat deposu imha edildi.

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