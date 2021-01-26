Son dakika: Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a füzeli saldırı girişimi!

Yemen tarafından geldiği iddia edilen balistik füze hava savunma sistemi tarafından imha edildi. Hava trafiği dururken, Riyad havalimanına inişler ikinci bir emre kadar kapatıldı.

Görgü tanıkları bölgede büyük bir patlama sesi duyduklarını ifade etti.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda kullanıcılar patlama sesinin Riyad Havalimanı yakınlarından geldiği iddia edildi.