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Son dakika: Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a füzeli saldırı girişimi!

Son dakika haberine göre; 'ın başkenti 'a füzeli saldırı girişiminde bulunuldu. Suudi Arabistan hava savunma sistemi füzeyi imha etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.01.2021 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021
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Son dakika: Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a füzeli saldırı girişimi!

Yemen tarafından geldiği iddia edilen balistik füze hava savunma sistemi tarafından imha edildi. Hava trafiği dururken, Riyad havalimanına inişler ikinci bir emre kadar kapatıldı.

Görgü tanıkları bölgede büyük bir patlama sesi duyduklarını ifade etti.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda kullanıcılar patlama sesinin Riyad Havalimanı yakınlarından geldiği iddia edildi.

Son dakika: Riyada füzeli saldırı girişimi SON DAKİKA: RİYAD'A FÜZELİ SALDIRI GİRİŞİMİ

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