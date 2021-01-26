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Son dakika | İtalya'da büyük şok! Hükümet istifa etti

Son dakika haberi...'da dörtlü koalisyonun bozulmasıyla başlayan hükümet krizinde, Başbakan ve hükümeti istifa etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.01.2021 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021
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Son dakika | İtalya'da büyük şok! Hükümet istifa etti

İtalya'da dörtlü koalisyonun bozulmasıyla başlayan hükümet krizinde, Başbakan Giuseppe Conte ve hükümeti istifa etti.


İtalya Başbakan Giuseppe Conte istifa etti. Başbakan Giuseppe Conte, bakanlar kurulu toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile görüşmesinin ardından istifa edeceğini açıklamıştı.

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