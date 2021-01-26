Son dakika | İtalya'da büyük şok! Hükümet istifa etti
Son dakika haberi...İtalya'da dörtlü koalisyonun bozulmasıyla başlayan hükümet krizinde, Başbakan Giuseppe Conte ve hükümeti istifa etti.
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İtalya'da dörtlü koalisyonun bozulmasıyla başlayan hükümet krizinde, Başbakan Giuseppe Conte ve hükümeti istifa etti.
İtalya Başbakan Giuseppe Conte istifa etti. Başbakan Giuseppe Conte, bakanlar kurulu toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile görüşmesinin ardından istifa edeceğini açıklamıştı.