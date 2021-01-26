IMF'den Fransa'ya ekonomi resti

FELAKET SENARYOSU

Bu hataların Yunan toplumu için sonuçları olduğunu dile getiren Porcher, Fransa'da ise işsizliğin yüzde 190 artacağını, hane başına gelirin yüzde 30 düşeceğini, bunlara bağlı olarak da intihar oranının yüzde 44, bebek ölüm oranının yüzde 42 yükseleceğini söyledi.

Borçlanma konusunda yüzde 36'lık artış yaşanabileceğini belirten Fransız ekonomist, söz konusu manzara için "En kötü şey olur" dedi.