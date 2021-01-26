IMF'den Fransa'ya ekonomi resti
Türkiye'nin 2013'te borcunu bitirdiği IMF, Avrupa'nın ekonomisi çöken ülkelerini tehditlere devam ediyor. IMF'nın toparlanma talimatı verdiği Fransa'da Macron hedef oldu. Macron için "koronavirüs borcunu yarattı ve ekonomiyi isteyerek iflasa sürükledi." yorumları yapıldı.
Uluslararası Para Fonu (IMF), Fransa'ya ülke ekonomisi konusunda uyarılarda bulundu.
IMF Avrupa Ofisi Direktörü Jeffrey Franks, "Fransa'da borçlanma yüksek. İnandırıcı bir orta vadeli bütçe sıkılaştırma planı geliştirme ve onaylama zamanının geldiğine inanıyoruz." dedi.
Yunanistan, 8 yıl süren kurtarma programının 20 Ağustos 2018'de sona ermesine rağmen kamu borçlarının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranında yüksek ülkeler arasında yer almaya devam ediyor.
TÜRKİYE BORÇLARINDAN NASIL KURTULDU?
İkinci Dünya Savaşı'nın açtığı ekonomik yaraları sarmak amacıyla 1947'de faaliyete geçen IMF'ye aynı yıl üye olan Türkiye, kurumla 19 stand-by anlaşması yaptı.
1961'de dönemin Başbakanı Cemal Gürsel'in kurduğu 24. hükümet döneminde imzalanan ilk anlaşmayı, 1970'e kadar yenileri takip etti.
Türkiye, 1970-1980 arasını IMF kredilerine başvurmadan geçirmesine rağmen 1980'de IMF ile uzun süreli ilk stand-by anlaşmasını imzaladı.
Türkiye, aralıklarla devam eden borçlanma serüvenini, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu 61. hükümet döneminde (2013) sonlandırdı.
IMF'NİN FRANSA ÇAĞRISINA TEPKİ
Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, "Raporu not ettik" derken, IMF Direktörü'nün gönerisi, Avrupa ülkesinde tepkiyle karşılandı.
Thomas Porcher, Twitter paylaşımında Yunanistan'daki duruma işaret ederek, "İki yıl sonra ekonomi paramparça olduğunda, IMF'nin baş ekonomistinin bize 'lanet olsun, teşhis hatası yaptık' şeklinde ifadesinin parçası olacağız." dedi.
FELAKET SENARYOSU
Bu hataların Yunan toplumu için sonuçları olduğunu dile getiren Porcher, Fransa'da ise işsizliğin yüzde 190 artacağını, hane başına gelirin yüzde 30 düşeceğini, bunlara bağlı olarak da intihar oranının yüzde 44, bebek ölüm oranının yüzde 42 yükseleceğini söyledi.
Borçlanma konusunda yüzde 36'lık artış yaşanabileceğini belirten Fransız ekonomist, söz konusu manzara için "En kötü şey olur" dedi.
"MACRON EKONOMİYİ İFLASA SÜRÜKLEDİ"
Köşe yazarı Alexis Poulin de "Macron, koronavirüs borcunu yarattı ve ekonomiyi isteyerek iflasa sürükledi. Şimdi IMF, bize Yunan cehennemini yaşatmak ve refahın ortadan kalkmasını hızlandırmak için gerekli yapısal reformları empoze etmek istiyor. Fransızlar kabul ederse yok olurlar." dedi.