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Son dakika | Sağlık Bakanlığı 26 Ocak 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

Son dakika haberi... covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Son günlerde 5.000-7.000 arasında seyreden vaka sayıları hâlâ tedirgin edici seviyede. Kapalı ortamlarda kalabalıktan uzak durmalı, maske ve mesafe kurallarına özen göstermeliyiz." ifadelerini kullanarak vatandaşları uyardı.İşte 26 Ocak 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

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Giriş Tarihi: 26.01.2021 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021
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covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük sayısını açıkladı. İşte 26 Ocak 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

Ayrıntılar geliyor...

"TEDİRGİN EDİCİ SEVİYEDE"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tedbir ve kısıtlamalara uyumla vaka sayılarını önemli ölçüde düşürdük. Ancak son günlerde 5.000-7.000 arasında seyreden vaka sayıları hâlâ tedirgin edici seviyede. Kapalı ortamlarda kalabalıktan uzak durmalı, maske ve mesafe kurallarına özen göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

SON DURUM

Son 24 saatte yapılan 180 bin 303 testten 7 bin 103 vaka, 681 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 134 kişi hayatını kaybederken, 8 bin 108 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 28 milyon 828 bin 496, toplam vaka sayısı 2 milyon 442 bin 350, toplam vefat sayısı 25 bin 344, toplam ağır hasta sayısı 1791, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 322 bin 511 oldu.

YATAK DOLULUK ORANI YÜZDE 45.2

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 45,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,0, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN GÜNLÜK VAKA TABLOLARI

25 OCAK

24 OCAK

23 OCAK

22 OCAK

21 OCAK

20 OCAK

19 OCAK

18 OCAK

17 OCAK

16 OCAK

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