26 Ocak 2021, Salı
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ABD'de korkutan gelişme! Mutasyonlu virüs görüldü

Son dakika haberine göre; İlk kez 'da tespit edilen daha bulaşıcı bir koronavirüs türünün 'ye sıçradığı, ilk vakaya eyaletinde rastlandığı bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.01.2021
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ABD'de korkutan gelişme! Mutasyonlu virüs görüldü

P.1 olarak bilinen virüs türünün, kısa süre önce 'ya seyahat eden Minnesotalı bir vatandaşında görüldüğü açıklandı.

Sağlık Departmanı tarafından yapılan açıklamada, bu mutasyonun, eyalet çapındaki genel taramada tesadüfen tespit edildiği belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan mevcut tedbirlerin sıkı uygulanması durumunda, yeni tespit edilen türün yayılmasının da kontrol altına alınabileceği ifade edildi.

medyasında, Brezilya varyantının varyantına benzediği ve mevcut aşıların daha az etkili olabileceği konusunda bazı endişeler paylaşıldı.

ABD merkezli ilaç firması dün yaptığı açıklamada, Güney Afrika'da ortaya çıkan Kovid-19 türüne (B.1.351) karşı yeni aşı çalışmasına 2 ay içinde başlamayı planladığını duyurmuştu.

Moderna Başkanı , "Virüsün bu yönde mutasyona uğramaya devam etmesi ve bundan bir yıl sonra hala bir şekilde dolaşımda olması durumunda, bunu ele almak için güçlendirici aşı gibi araçlara sahip olmanın mantıklı olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullanmıştı.

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