ABD'de korkutan gelişme! Mutasyonlu virüs görüldü

Moderna Başkanı Stephen Hoge, "Virüsün bu yönde mutasyona uğramaya devam etmesi ve bundan bir yıl sonra hala bir şekilde dolaşımda olması durumunda, bunu ele almak için güçlendirici aşı gibi araçlara sahip olmanın mantıklı olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullanmıştı.