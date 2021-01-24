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İngiltere’nin başkenti Londra’ya ilk kar yağdı

’nin başkenti ’ya yılın ilk kar yağdı. Vatandaşlar, başkentte bulunan ’a akın etti. Halk, yıllar sonra yağan karın keyfini doyasıya çıkarttı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.01.2021 Güncelleme Tarihi: 24.01.2021
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İngiltere'nin başkenti Londra'ya yılın ilk karının yağması ile beyaza büründü.

Vatandaşlar, başkentte bulunan Hyde Park'a akın etti.

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışının etkisiyle hava sıcaklığı 1 dereceye kadar düşerken, başkent sakinleri yıllar sonra yağan karın keyfini doyasıya çıkarttı.

Vatandaşlar, parkın bazı noktalarına ise kardan adam yaptı.

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