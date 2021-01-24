Ülkeye giriş çıkışlar kapatıldı! Gençlere de aşı uygulanmaya başlandı!
İsrail kabinesi mutasyonlu virüsün ülkeye girişinin önüne geçmek için yurt dışından gelen uçuşların 6 günlüğüne durdurdu. Bu noktada mutasyonlu virüse karşı atılan adımın dışında ülke genelinde başlatılan aşı kampanyasında gençlere de aşı uygulanmaya başlandı. İsrail dünyada gençlere koronavirüs aşısı uygulayan ilk ülkelerden biri oldu.
İsrail kabinesi,koronavirüsün mutasyona uğramış türlerinin ülkede daha fazla yayılmasını önlemek için yurt dışından gelen uçuşların 6 günlüğüne askıya alınmasını kararlaştırdı.
İSTİSNAİ DURUMLARA İZİN VERİLECEK
Karar doğrultusunda yarın geceden başlayarak 31 Ocak'a kadar tüm yabancı hava yollarının İsrail'e yapacağı uçuşlar durdurulurken, İsrailli hava yollarının uçuşlarına ise sadece istisnai durumlarda izin verilecek.
İngiltere ve Güney Afrika'da görülen mutasyona uğramış Kovid-19 türlerine İsrail'de de rastlanması nedeniyle bu kararın alındığı belirtiliyor.
GENÇLER DE AŞILANIYOR
İsrail hükümeti, koronavirüse karşı aşılama kampanyasında gençlere de aşı uygulamaya başladı. İsrail, dünyada gençlere Covid-19 aşısı uygulayan ilk ülkelerden oldu.
İLK ÜLKELERDEN BİRİ
Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında dünya genelinde aralarında İsrail'in de bulunduğu birçok ülkede aşılama kampanyaları devam ediyor. Toplamda 9 milyondan fazla nüfusa sahip İsrail'de başlatılan Covid-19 aşılama kampanyasında Pfizer-BioNTech Covid-19 aşıları, dün ilk olarak gençlere de uygulanmaya başlandı. Yeni aşılama kararının ardından İsrail, dünyada gençlere Covid-19 aşılaması yapan ilk ülkeler arasına girdi.
İSRAİL'DE 2 MİLYON 500 BİNDEN FAZLA KİŞİ AŞILANDI
İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıl 19 Aralık'ta başlayan aşılama kampanyasında, şu ana kadar toplam 2 milyon 500 binden fazla vatandaşa aşı yapıldığını ifade etti. Bakan Edelstein, aşılama yapılan vatandaşlar arasında 1 milyon kişinin, ilk dozun ardından 3 hafta sonra alınması gereken 2. dozun uygulandığını belirtti.
"AŞILAR UMUT VERİCİ"
Sağlık Bakanı Edelstein, Pfizer-BioNTech Covid-19 aşılarının ilk dozunun uygulandığı vatandaşlarda, Covid-19'a yakalananların olduğunu fakat bu kişilerde daha hafif salgın belirtileri gözlendiğini ve hastaneye kaldırılma oranının da azaldığını belirtti. Bakan Edelstein, yürütülen araştırma sonucunda aşının ilk dozunun yüzde 30 koruma sağladığını aktararak, durumu "umut verici sonuçlar" olarak nitelendirdi.
AŞI OLANLARIN BAZILARI KORONAYA YAKALANDI
Aşılama kampanyasında daha yolun başında olunduğuna dikkat çeken Bakan Edelstein, "Daha aşılama kampanyasının başındayız. Covid-19 aşısının ilk dozunu vurulan vatandaşlarının bazıları Covid-19'a yakalandığını gördük. Her türlü bilgiyi topluyoruz" ifadelerini kullandı.
VATANDAŞLARA UYARI
Sağlık Bakanı Edelstein, ülkede birçok vatandaşın kısıtlamaları dikkate almadığını, bu nedenle ülkede Covid-19 vakalarındaki azalma oranın çok yavaşladığına dikkat çekti. Son verilerin ardından Bakan, İsrail vatandaşlarının 3. karantinaya dayanmaları konusunda çağrıda bulundu.
YENİ ÖNLEMLER GELİYOR
Aynı zamanda aşılama kampanyasındaki aşılama hızı ile liderliğe oturan İsrail, tek uluslararası havalimanını geçici olarak kapatmayı planlıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Covid-19'un yeni mutasyonunun ülkeye girmesini engellemek için ülkenin tek uluslararası havalimanını en az 2 hafta süre ile kapatılmasının planladığını belirtti. Kabinenin, havalimanının kapatılması hakkındaki teklifi oylamak üzere bugün toplanması bekleniyor.
Netanyahu'nun teklifi çerçevesinde, insani ve özel nedenlere sahip uçuşlar ile kargo uçuşlarının yasaktan etkilenmeyeceği belirtildi.
ÜLKEDE SON DURUM
Uzmanlar, ülkede uygulanan karantina ve aşılamaya rağmen günlük vaka sayılarının mutasyona uğramış virüs nedeniyle yüksek seyrettiğini dile getiriyor.
İsrail yönetimi, salgınla mücadele kapsamında 27 Aralık 2020'den bu yana ülke genelinde "yumuşatılmış" karantina uygulasa da günlük vaka sayıları geçen aya oranla oldukça yüksek çıkmaya devam ediyor.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de bugüne kadar virüs nedeniyle 4 bin 361 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı ise 595 bini aştı.
Ülkede 2 milyon 522 bin 178 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 973 bin 494 kişiye de ikinci dozu yapıldı.