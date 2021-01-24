KKTC'de en genç Covid-19 hastası hayatını kaybetti

Covid-19'a yenik düşen Carka, virüse yakalandığını öğrendiğinde sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımında, "Sevgili ailem ve arkadaşlarım, dün yapılan Covid-19 testim maalesef pozitif çıktı. Sizden ricam, benimle son 5 gün içinde temas kuran ve birlikte olan varsa lütfen test yaptırsın" ifadelerini kullanmıştı.