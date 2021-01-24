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KKTC'de en genç Covid-19 hastası hayatını kaybetti

'nde () 40 yaşındaki Salih Carka'nın (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından, ülkede Covid-19’a bağlı en genç can kaybı kayda geçti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.01.2021
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KKTC'de en genç Covid-19 hastası hayatını kaybetti

Dünyayı etkisi altına alan (Covid-19) salgınında 'nde () Covid-19'a bağlı genç can kaybı kayda geçti. Başkent Lefkoşa'da bulunan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda Covid-19 tedavisi gören 40 yaşındaki Salih Carka, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Covid-19'a yenik düşen Carka, virüse yakalandığını öğrendiğinde sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımında, "Sevgili ailem ve arkadaşlarım, dün yapılan Covid-19 testim maalesef pozitif çıktı. Sizden ricam, benimle son 5 gün içinde temas kuran ve birlikte olan varsa lütfen test yaptırsın" ifadelerini kullanmıştı.

Carka'nın ölümü, KKTC'de en genç Covid-19 can kaybı olarak kayıtlara geçerken, ülkede Covid-19 nedeniyle vefat edenlerin sayısı ise 14'e yükseldi.

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