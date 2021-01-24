25 Ocak 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Avrupa'nın göbeğinde skandal hata! 10 milyon kişiyi yanlışlıkla karantinaya aldılar

Avrupa'nın göbeğinde skandal hata! 10 milyon kişiyi yanlışlıkla karantinaya aldılar

'da bir hafta boyunca nedeniyle uygulanan 10 milyon nüfusa sahip bölgesinde skandal bir gerçek ortaya çıktı. Bölgede koronavirüs verilerinin yanlış hesaplanması nedeniyle yanlışlıkla uygulaması yapıldı. Verilerin düzeltilmesiyle Lombardiya'da risk haritası renk olarak kırmızıdan turuncuya çevrildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.01.2021 Güncelleme Tarihi: 24.01.2021
ABONE OL
Avrupa'nın göbeğinde skandal hata! 10 milyon kişiyi yanlışlıkla karantinaya aldılar

'da bir haftadır sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan bölgesinde, Covid-19 verilerinin yanlış hesaplanması sebebi ile bölgede uygulanmasının hatalı olduğu ortaya çıktı.

YANLIŞLIKLA KARANTİNAYA ALINDILAR

İtalya'da Covid-19 verilerinin yanlış hesaplanması yüzünden bir bölge yanlışlıkla karantinaya alındı. Virüs bulaşma endeksi Rt değeri bir hafta önce 1.4 çıkan ve bu nedenle "kırmızı bölge" ilan edilen Lombardiya'da, yeniden hesaplanan endeksin daha düşük çıkması üzerine tedbirler gevşetilerek "turuncu bölge" uygulaması başlatıldı.

YANLIŞ DEĞERLENDİRME YAPILDI

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Lombardiya bölgesini "turuncu bölge" olarak ilan eden kararnamaye imza attı ve yanlış değerlendirmeye Bölgesel Yönetim'den gelen rakamların neden olduğunu belirtti.

YENİDEN HESAPLANDI

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgenin risk derecesinin yerel yönetimin tarafından gönderilen verilerin değiştirilmesi üzerine yeniden hesaplanarak düşürüldüğü duyuruldu.

DEĞİŞİKLİK YAPILMADI

Lombardiya Bölgesi Sağlık İşlerinden Sorumlu Letizia Moratti ise yaptığı açıklamada, her bölge için Rt değerini belirleyen İtalya Sağlık Yüksek Kurulu'na (ISS) gönderilen verilerde değişiklik yapılmadığını savundu.

KRİTERLERDE HATA YAPILDI

Kırmızı bölge kararı hakkında çarşamba günü Bölgesel Yönetim Mahkemesi'ne (TAR) iptal başvurusunda bulunan yerel yönetim, ISS'nin değerlendirme kriterlerinde hata yaptığını iddia ediyor.

TEDBİRLER GEVŞETİLDİ

Lombardiya Bölgesel Yönetimi Başkanı , tedbirlerin gevşetilmesine rağmen iptal davasını geri çekmeyeceklerini ve yanlış kararın maddi zararlarının karşılanmasını talep edeceklerini duyurdu.

Belediye Başkanı Beppe Sala ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Bölge Yönetimi'ni Covid-19 verilerini açıklamaya davet etti.

Donald Trump'ı iyileştiren tedavi umut olacak mı? Antikor kokteyli olarak bilinen tedavi Almanya'da başlıyor! DONALD TRUMP'I İYİLEŞTİREN TEDAVİ UMUT OLACAK MI? ANTİKOR KOKTEYLİ OLARAK BİLİNEN TEDAVİ ALMANYA'DA BAŞLIYOR!

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA