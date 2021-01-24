Avrupa'nın göbeğinde skandal hata! 10 milyon kişiyi yanlışlıkla karantinaya aldılar
İtalya'da bir hafta boyunca koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan 10 milyon nüfusa sahip Lombardiya bölgesinde skandal bir gerçek ortaya çıktı. Bölgede koronavirüs verilerinin yanlış hesaplanması nedeniyle yanlışlıkla karantina uygulaması yapıldı. Verilerin düzeltilmesiyle Lombardiya'da risk haritası renk olarak kırmızıdan turuncuya çevrildi.
İtalya'da bir haftadır sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Lombardiya bölgesinde, Covid-19 verilerinin yanlış hesaplanması sebebi ile bölgede karantina uygulanmasının hatalı olduğu ortaya çıktı.
YANLIŞLIKLA KARANTİNAYA ALINDILAR
İtalya'da Covid-19 verilerinin yanlış hesaplanması yüzünden bir bölge yanlışlıkla karantinaya alındı. Virüs bulaşma endeksi Rt değeri bir hafta önce 1.4 çıkan ve bu nedenle "kırmızı bölge" ilan edilen Lombardiya'da, yeniden hesaplanan endeksin daha düşük çıkması üzerine tedbirler gevşetilerek "turuncu bölge" uygulaması başlatıldı.
YANLIŞ DEĞERLENDİRME YAPILDI
İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Lombardiya bölgesini "turuncu bölge" olarak ilan eden kararnamaye imza attı ve yanlış değerlendirmeye Bölgesel Yönetim'den gelen rakamların neden olduğunu belirtti.
YENİDEN HESAPLANDI
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgenin risk derecesinin yerel yönetimin tarafından gönderilen verilerin değiştirilmesi üzerine yeniden hesaplanarak düşürüldüğü duyuruldu.
DEĞİŞİKLİK YAPILMADI
Lombardiya Bölgesi Sağlık İşlerinden Sorumlu Letizia Moratti ise yaptığı açıklamada, her bölge için Rt değerini belirleyen İtalya Sağlık Yüksek Kurulu'na (ISS) gönderilen verilerde değişiklik yapılmadığını savundu.
KRİTERLERDE HATA YAPILDI
Kırmızı bölge kararı hakkında çarşamba günü Bölgesel Yönetim Mahkemesi'ne (TAR) iptal başvurusunda bulunan yerel yönetim, ISS'nin değerlendirme kriterlerinde hata yaptığını iddia ediyor.
TEDBİRLER GEVŞETİLDİ
Lombardiya Bölgesel Yönetimi Başkanı Attilio Fontana, tedbirlerin gevşetilmesine rağmen iptal davasını geri çekmeyeceklerini ve yanlış kararın maddi zararlarının karşılanmasını talep edeceklerini duyurdu.
Milano Belediye Başkanı Beppe Sala ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Bölge Yönetimi'ni Covid-19 verilerini açıklamaya davet etti.