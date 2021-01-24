Avrupa'nın göbeğinde skandal hata! 10 milyon kişiyi yanlışlıkla karantinaya aldılar

YANLIŞLIKLA KARANTİNAYA ALINDILAR

İtalya'da Covid-19 verilerinin yanlış hesaplanması yüzünden bir bölge yanlışlıkla karantinaya alındı. Virüs bulaşma endeksi Rt değeri bir hafta önce 1.4 çıkan ve bu nedenle "kırmızı bölge" ilan edilen Lombardiya'da, yeniden hesaplanan endeksin daha düşük çıkması üzerine tedbirler gevşetilerek "turuncu bölge" uygulaması başlatıldı.