Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Cumartesi, Pazar yasakları kalkacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan azalma sonrasında kısıtlamaların ne zaman kalkacağı merak ediliyor. Gözler Kabine ve Bilim Kurulu tarafından yapılacak açıklamalara çevriliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta için akşam saat 21.00'dan sonra hafta sonu da tüm gün getirilen sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlamıştı. İşte, hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Cumartesi, Pazar yasakları kalkacak mı? Genelge...