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25 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Bilim Kurulu son dakika: Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Cumartesi, Pazar yasakları kalkacak mı? Genelge... Bilim Kurulu son dakika: Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Cumartesi, Pazar yasakları kalkacak mı? Genelge...
Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşılama uygulamasının başlaması ve alınan tedbirlerin işe yaramasının ardından vaka sayılarında düşüş yaşanıyor. Hal böyle olunca hafta sonu ve içi uygulanan sokağa çıkma yasaklarının ne zaman kalkacağı merak ediliyor. Gözler Kabine ve Bilim Kurulu toplantılarından çıkacak kararlara çevrildi. İşte, hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Cumartesi, Pazar yasakları kalkacak mı? Genelge...
Giriş Tarihi: 24.01.2021 22:59
Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Cumartesi, Pazar yasakları kalkacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan azalma sonrasında kısıtlamaların ne zaman kalkacağı merak ediliyor. Gözler Kabine ve Bilim Kurulu tarafından yapılacak açıklamalara çevriliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta için akşam saat 21.00'dan sonra hafta sonu da tüm gün getirilen sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlamıştı. İşte, hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Cumartesi, Pazar yasakları kalkacak mı? Genelge...
GALERİ DEVAM EDİYOR YASAKLAR NE ZAMAN BİTİYOR?
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre hafta içi belirli saat aralığında, hafta sonu ise kesintisiz bir şekilde kısıtlama uygulanırken gözler yasakların sona ereceği güne çevrilmişti. 11 Ocak tarihli Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan; vakaların kritik seviyenin altına düşmesi halinde normalleşme adımlarının uygulamaya geçebileceği sinyallerini vermişti…
YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK? İŞTE ADIM ADIM NORMALLEŞME PLANI
Koronavirüs salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.
Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.
Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00'den 23.00'e çekilebileceği belirtiliyor.
Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.
HES KODU DÜZENLEMESİ
Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüzyüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında. Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.