23 Ocak 2021, Cumartesi
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Rusya'dan ABD'ye iç işlerine müdahale suçlaması

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, 'nin Büyükelçiliğinin, tutuklu Rus muhalif 'ın serbest bırakılması için yapılan gösterileri destekleyen paylaşımlar yaparak, iç işlerine müdahale etmekle suçladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.01.2021
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Rusya'dan ABD'ye iç işlerine müdahale suçlaması
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinin, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması için yapılan protesto gösterilerini desteklemek amacıyla sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaptığı bildirildi.

ABD'nin bu tür paylaşımlarla diplomatik normları çiğnediği kaydedilen açıklamada, "ABD'nin Moskova Büyükelçiliği Rusya'nın iç işlerine müdahale ediyor." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ABD yönetimi, sosyal adaletsizlik ve eşitsizliğin Amerikan toplumunda yarattığı bölünme dahil kendi sorunlarıyla uğraşmalıdır. Ahlak kurallarını görmezden gelen Amerikan diplomasisinin radikal unsurları kışkırtma çabaları, başarısızlığa mahkumdur ve ikili ilişkiler için olumsuz sonuçlar doğuracaktır."

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, dün sosyal medya üzerinden ülkede yapılacak protesto gösterilerinin saat ve yerlerini paylaşmıştı.

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