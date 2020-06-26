ABD Başkanı Trump'a Meksika duvarı şoku
ABD Başkanı Trump'ın Meksika sınırına yaptırmak istediği duvar için ABD Temyiz Mahkemesi'nden karar çıktı. Mahkeme, Pentagon bütçesinden 2,5 milyar dolarlık fon kullanımını uygun bulunan duvara izin vermedi.
ABD Temyiz Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın savunma için ayrılan bütçeyi Meksika sınırına örülecek duvar için kullanılması kararının yasal olmadığına hükmetti.
California Federal Temyiz Mahkemesinin 9'uncu dairesi, Trump yönetiminin, Meksika sınırına örülen duvar için Savunma Bakanlığı (Pentagon) bütçesini kullanmasına ilişkin kararını açıkladı.
PENTAGON KABUL ETMİŞTİ
Kararda, "(Pentagon bütçesinden alınan) Bu fon başka amaçlar için tahsis edilmiştir ve söz konusu transfer, Hazine Bakanlığından kanuni yetki gerektiren miktara ulaştı. Bu nedenle Tahsisatlar Kanunu ihlal ediyor. Bu yüzden burada transfer edilen fon yasal değildir." ifadelerine yer verildi.
Mahkemenin bu kararının nasıl bir etkisinin olacağı bilinmiyor çünkü ABD Yüksek Mahkemesi geçen yıl temmuz ayında, Trump yönetiminin güney sınırındaki duvar için Pentagon bütçesinden 2,5 milyar dolarlık fon kullanımını uygun bulmuştu.
Yüksek Mahkemesinin kararına rağmen eyaletler ve sivil toplum kuruluşları, Trump yönetiminin savunma harcamaları için ayrılmış fonları Meksika duvarı için ayrılmasına ilişkin farklı mahkemelerde dava açmaya devam etti.
ABD Temsilciler Meclisi Demokrat Parti Grubunun da aynı konuda Washington DC Temyiz Mahkemesinde görülmekte olan bir davası bulunuyor.
Meksika duvarı, Trump başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana tartışma konusu oldu ve Trump geçen hafta Arizona eyaletinin San Luis kentine denk gelen sınır bölgesinde de duvarın inşasına yönelik talimatı imzaladı.
Burası tamamlanınca, ABD'de büyük tartışmaya neden olan Meksika duvarı 320 kilometreye ulaşacak.
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