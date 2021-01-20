Son dakika:Sağlık Bakanlığı 20 Ocak 2021 Kovid-19 vaka ve vefat sayılarını açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?
Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. İşte 20 Ocak 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
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Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düştü.
20 Ocak tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 752'si semptomatik olmak üzere 6 bin 435 yeni vaka tespit edildi.
Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 283 bin 919'a yükseldi. Vefat sayısı 159 artarak 24 bin 487'ye çıktı.
Vefatlarda 2 ay önceki seviyeye geri dönüldü.
AĞIR HASTA SAYISINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 932 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 283 bin 919'a yükseldi.
Toplam test sayısı 27 milyon 867 bin 450'ye, ağır hasta sayısı ise 2 bin 102'ye düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 5,1 oldu.
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SAĞLIK BAKANLIĞI 19 OCAK 2021 KOVİD-19 VAKA VE VEFAT SAYILARINI AÇIKLADI | TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?