Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düştü.

20 Ocak tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 752'si semptomatik olmak üzere 6 bin 435 yeni vaka tespit edildi.

Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 283 bin 919'a yükseldi. Vefat sayısı 159 artarak 24 bin 487'ye çıktı.

Vefatlarda 2 ay önceki seviyeye geri dönüldü.

AĞIR HASTA SAYISINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 932 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 283 bin 919'a yükseldi.

Toplam test sayısı 27 milyon 867 bin 450'ye, ağır hasta sayısı ise 2 bin 102'ye düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 5,1 oldu.