20 Ocak 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan ABD'nin yeni başkanı Biden'a mesaj

Son dakika: Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan ABD'nin yeni başkanı Biden'a mesaj

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı , 'ın 46'ncı  Başkanı olarak göreve başlaması dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. 'un Biden'a için yayımladığı mesajda "beraberiz" vurgusu dikkat çekti.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 20.01.2021
ABONE OL
Son dakika: Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan ABD'nin yeni başkanı Biden'a mesaj

Macron, Twitter hesabından İngilizce yaptığı açıklamada, "Joe Biden ve (ABD Başkan Yardımcısı) Kamala Harris'e, Amerikan halkı için bu en önemli günde en iyi dileklerimi iletiyorum. Beraberiz." ifadesini kullandı.

Zamanın zorluklarıyla yüzleşmek için daha güçlü olacaklarını kaydeden Macron, paylaşımında "Geleceğimizi inşa etmek ve gezegenimizi korumak için daha güçlü olacağız. Paris Anlaşması'na tekrar hoş geldiniz." ifadesine yer verdi.

Yeni ABD Başkanı Bidendan koronavirüs mesajı YENİ ABD BAŞKANI BİDEN'DAN KORONAVİRÜS MESAJI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA