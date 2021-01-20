20 Ocak 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Joe Biden'ın yemin töreni öncesi şoke eden gerçek! FBI tespit etti

Joe Biden'ın yemin töreni öncesi şoke eden gerçek! FBI tespit etti

'de 207 yıl sonra yaşanan kanlı Kongre baskını ülke siyasetini derinden sarstı. 5 kişinin yaşamını yitirdiği baskından sonra güvenliğin üst seviyeye çıktığı ülkede, denetimler de hız kesmeden devam ediyor. Öte yandan   Orgeneral , 'ın yarınki başkanlık yemin töreninde görevli 12 askerinin aşırı sağcı gruplarla ilişkili olduğunun tespit edildiğini ve bunların yemin törenindeki görevlerinden alındığını açıkladı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 20.01.2021 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021
ABONE OL
Joe Biden'ın yemin töreni öncesi şoke eden gerçek! FBI tespit etti

Orgeneral Hakonson, 'da düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

'li general, 2 askerinin sosyal medya paylaşımlarında ve mesajlarından aşırı sağcı görüşlere sahip olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Hakonson, "Ayrıca 10 asker de FBI tarafından tespit edildi. Bunlardan biri komuta kademesinden yapılan bir ihbarla biri ise gizli bir ihbarla tespit edildi." dedi.

Yemin töreninin güvenliği için gerekli önlemlerin alınmaya devam ettiğine dikkat çeken Hakonson, söz konusu 12 askerin de yemin törenindeki görevlerinden alındığı bilgisini paylaştı.

Biden'ın yemin töreninde 25 bin Ulusal Muhafız başkent 'da görev yapacak.

Amerikan kongresinin 6 Ocak'ta Trump destekçileri tarafından basılmasının ardından Washington'da güvenlik önlemleri artırılmıştı.

Biden'ın yemin töreni hazırlıkları kapsamında Washington'da çok sayıda cadde ve sokak trafiğe kapatılırken, alınan muhtemel saldırı ihbarlarına karşılık kentte yoğun güvenlik önlemleri söz konusu.

Dünyanın gözlerinin çevrildiği ülke Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yeni Başkan 'ın görev teslim töreninin programı açıklandı.ABD medyası, binlerce Ulusal Muhafız'ın güvenlik gerekçesiyle törende hazır bulunacağını duyururken, Başkanlık görevine katılmayacak olan Donald Trump'ın devir teslim töreninin programında bir çok ilklere de imza atılacak. Yemin töreni sonrası görevi devralacak olan Joe Biden'ın koronavirüs salgını ve ABD yönetimi konusundaki vizyonunu ortaya koyan bir açılış konuşması yapacak. Törene 45'inci Başkan Donald Trump'ın Yardımcısı Mike Pence'in törene katılması bekleniyor.

ÜLKE TARİHİNDE İLK DEFA "İKİNCİ BEYEFENDİ" ÜNVANI KULLANILACAK

Biden ve Harris ikilisinin yemin töreni sonrası Başkan Biden ve eşi İlk Hanımefendi Dr. Jill Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve eşi İkinci Beyefendi Douglas Emhoff, ordu mensuplarıyla birlikte Doğu Cephesinde Pass in Review törenine katılacak.
Bu tören, geleneksel olarak yeni bir Başkomutana (Joe Biden) barışçıl bir güç aktarımını yansıtan ve uzun süredir devam eden bir askeri gelenek olarak biliniyor.

ARLINGTON ULUSAL MEZARLIK ZİYARETİNE ESKİ BAŞKANLAR KATILACAK

Başkan Biden ile eşi Dr. Biden ve Başkan Yardımcısı Harris ile eşi İkinci Beyefendi Emhoff, Meçhul Askerin Mezarı'na çelenk koymak için Arlington Ulusal Mezarlığı'nı ziyaret edecek. Onlara eski Başkan Barack Obama ve Michelle Obama, eski Başkan George W. Bush ve Laura Bush, eski Başkan Bill Clinton ve Hillary Clinton da katılacak.

TÖRENDE SUNUM TOM HANKS'TE

Biden, ordunun her bölümünün temsil edildiği 'Başkanlık Eskortuyla' birlikte 15. Cadde'den Beyaz Saray'a gidecek. Biden'ın Beyaz Saray'a gelmesinin ardından ünlü sinema yıldızı Tom Hanks'ın sunuculuğunda 90 dakikalık canlı yayın gerçekleştirilecek.
Programda, Biden ve Harris'in yanı Jon Bon Jovi, Foo Fighters, John Legend, Eva Longoria, Demi Lovato, Bruce Springsteen, Justin Timberlake ve Kerry Washington yer alacak.

ABD'deki kanlı kongre baskınına özel jetiyle gittiği için gündem olmuştu! Skandal açıklama: Pişman değilim ABD'DEKİ KANLI KONGRE BASKININA ÖZEL JETİYLE GİTTİĞİ İÇİN GÜNDEM OLMUŞTU! SKANDAL AÇIKLAMA: PİŞMAN DEĞİLİM
Son dakika: ABD'de panik! Kongre binası güvenlik tehdidi nedeniyle kapatıldı SON DAKİKA: ABD'DE PANİK! KONGRE BİNASI GÜVENLİK TEHDİDİ NEDENİYLE KAPATILDI
ABD'deki Kongre baskınında büyük skandal! 3 gün önce Kongre hedef olabilir uyarısı yapılmış... ABD'DEKİ KONGRE BASKININDA BÜYÜK SKANDAL! 3 GÜN ÖNCE "KONGRE HEDEF OLABİLİR" UYARISI YAPILMIŞ...
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! ABD askerlerinin Kongre nöbeti DÜNYA BU GÖRÜNTÜLERİ KONUŞUYOR! ABD ASKERLERİNİN KONGRE NÖBETİ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA