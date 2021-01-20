20 Ocak 2021, Çarşamba
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Trump'tan görevinin son gününde flaş F-35 kararı! Onay verdi

Son dakika haberleri... Eski Başkanı 'ın, görevinin son gönünde 'ne () F-35 tipi savaş uçağı satışına onay veren bir anlaşma imzaladığı belirtildi. Bugün göreve başlayan ABD Başkanı , BAE ile yapılan F-35 anlaşmasını gözden geçireceğini açıkladı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 20.01.2021 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021
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Trump'tan görevinin son gününde flaş F-35 kararı! Onay verdi

Reuters'ın ABD ve BAE anlaşmasından haberdar olan kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın Abu Dabi yönetimine 50 adet F-35 tipi savaş uçağı ile 18 Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın satışına onay verdiği ifade edildi.

Göreve bugün başlayan ABD Başkanı Joe Biden ise söz konusu anlaşmayı gözden geçireceğini söyledi.

ABD'nin Orta Doğu'daki önemli müttefiklerinden olan BAE, uzun bir süredir Washington'dan F-35 satın almak istiyordu.

BAE'nin bu talebinin önü, İsrail ile ilişkilerini Kasım 2020'de bir anlaşma ile normalleştirmesinin ardından açılmıştı.

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