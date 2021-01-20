2021 yılı normalden hızlı bitecek! Dakika kavramı yerini saniyeye bırakacak

AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü, (NIST) 1972'den 2016'ya kadar ortalama her 1,5 yılda bir "artık saniye" eklenmişti. Ancak 2016'dan itibaren Dünya Rotasyon ve Referans Sistemleri Servisi (IERS), Dünya'nın dönüş hızındaki artış nedeniyle "artık saniye" uygulamasının artık gerekli olmadığını açıklamış, bu doğrultuda IERS, 2019 yılının Temmuz ayında 2020 için de artık saniyenin eklenmeyeceğini duyurmuştu.