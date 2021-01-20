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2021 yılı normalden hızlı bitecek! Dakika kavramı yerini saniyeye bırakacak

'da uzmanlar tarafından yapılan açıklamada son 50 yılda dünyanın Güneş etrafındaki dönüşünün hızlanması nedeniyle 2021 yılının normalden daha hızlı olacağını belirtildi. Yapılan açıklamada iklim değişikliği nedeniyle buzulların erimesinin küresel dilimini etkileyebileceği açıklanırken, gelecekte artık uygulamasına geçilebileceği de ifade edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.01.2021 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021
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2021 yılı normalden hızlı bitecek! Dakika kavramı yerini saniyeye bırakacak

Uzmanlar, dünyanın son 50 yılda Güneş etrafındaki dönüş hızının artması nedeniyle 2021 yılının normalden daha kısa olacağını bildirdi.

GÜNLER KISALACAK

'nın York Üniversitesinden astronomi ve fizik profesörü Paul Delaney 'nın dönüş hızının arttığını ve bu değişimin yeryüzünde zamanın yavaşlaması anlamına geldiğini belirtti. Bilimsel hesaplamalara göre, 2021'de ortalama bir gün, 24 saatlik (86 bin 400 ) normal bir güne göre 0,05 milisaniye daha kısa olacak.

DÖNME HIZINI ARTTIRIYOR

Kısalmanın küresel iklim değişikliğinden kaynaklandığını belirten Prof. Delaney, eriyen buzulların dünya üzerindeki kütlenin konumlanma şeklini değiştirdiğini ve suların dünyanın dönüş eksenine yaklaştıkça onun dönme hızını arttırdığını ifade etti.

Delaney, Dünya'nın bu durumunu daha hızlı dönebilmek için kollarını bedenine yaklaştıran bir patenciye benzetti.

SANİYE UYGULAMASINA GEÇİLECEK

Söz konusu kısalmanın saniyeden çok daha az olacağından insanların günlük faaliyetlerini etkilemeyeceğine dikkati çeken Delaney, iklim değişikliği nedeniyle buzulların erimesinin içinde küresel zaman dilimini ve günlerin belirlenmesini etkileyebileceği uyarısında bulundu. Delaney, bu durumu önlemek için "artık saniye" uygulamasına geçilebileceğini kaydetti.

OTOMATİK SAATLERDE SIKINTI OLACAK

Ancak bazı uzmanlara göre, bu uygulama ile belirlenen takvim yılının son dakikasına fazladan 1 saniye eklemek Dünya'nın dönüş hızındaki değişikliği dikkate almayan otomatik saat uygulamalarının bulunduğu akıllı telefonlarda, bilgisayarlarda ve iletişim sistemlerinde karışıklık yaratabilir.

AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

, (NIST) 1972'den 2016'ya kadar ortalama her 1,5 yılda bir "artık saniye" eklenmişti. Ancak 2016'dan itibaren Dünya Rotasyon ve Referans Sistemleri Servisi (IERS), Dünya'nın dönüş hızındaki artış nedeniyle "artık saniye" uygulamasının artık gerekli olmadığını açıklamış, bu doğrultuda IERS, 2019 yılının Temmuz ayında 2020 için de artık saniyenin eklenmeyeceğini duyurmuştu.

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