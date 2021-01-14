14 Ocak 2021, Perşembe
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Twitter'dan Rus aşısı Sputnik V'in hesabına kısıtlama! Dijital zorbalık devam ediyor

Son dakika haberi... ’nın Kovid-19’a karşı geliştirdiği aşısının resmi hesabı, dünyaca ünlü sosyal medya uygulaması tarafından kısıtlandı. Rusya, kısıtlamayla ilgili araştırma başlatıldığını açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.01.2021
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Twitter'dan Rus aşısı Sputnik V'in hesabına kısıtlama! Dijital zorbalık devam ediyor

, 'nın geliştirdiği aşısının resmi hesabını kısıtladı. Rusya, kısıtlamayla ilgili araştırma başlatıldığını açıkladı.

Rusya'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının resmi hesabı, dünyaca ünlü sosyal medya uygulaması Twitter tarafından kısıtlandı. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) tarafından üretimi desteklenen aşı ile ilgili tüm gelişmeler resmi sosyal medya hesapları üzerinden dünya kamuoyuna aktarılmaya devam ediliyordu.
Twitter Sputnik V aşısının hesabına, "Dikkat bu hesap geçici olarak kısıtlandı. Bu hesapta olağan dışı etkinlikler tespit ettiğimiz için bu uyarıyı alıyorsun. Yine de görüntülemek istiyor musun?" ibaresi koydu.

Twitter'ın Sputnik V aşısının resmi hesabını kısıtlamasının ardından RDIF yaptığı açıklamada, "Twitter üzerinden aşı ve çalışmalar ile ilgili tüm bilgileri açık şekilde paylaştık. Hesap kısıtlandı ve bunun nedenlerini araştırıyoruz" denildi.

Öte yandan Twitter, 'ın destekçilerinin 6 Ocak'ta başkent 'de bulunan 'nı basmasının ardından Trump'ın hesabını süresiz olarak askıya almıştı.

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