17 Ocak 2021, Pazar
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AB'den Rusya'ya çağrı: Aleksey Navalnıy'ı serbest bırakın

(AB), 'dan dönüşünde 'da gözaltına alınan Rus muhalif 'ın derhal serbest bırakılması için 'ya çağrıda bulundu.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 17.01.2021
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AB'den Rusya'ya çağrı: Aleksey Navalnıy'ı serbest bırakın

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medyadaki paylaşımında, Navalnıy'ın gözaltına alınmasının "kabul edilemez" olduğunu kaydetti.

Michel, "Rus makamlarına Navalnıy'ı acilen serbest bırakmaları çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de sosyal medya mesajında aynı çağrıyı tekrarlayarak, Navalnıy'ın haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Borrell mesajında, "Yargının siyasileşmesi kabul edilemez." ifadesine yer verdi.

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak Omsk şehrine inmişti. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

44 yaşındaki Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti. Aleksey Navalnıy, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havaalanında gözaltına alınmıştı.

Son dakika: Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy Rusyada gözaltına alındı SON DAKİKA: RUS MUHALİF LİDER ALEKSEY NAVALNIY RUSYA'DA GÖZALTINA ALINDI

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