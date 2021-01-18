Biden'ın yemin töreni öncesinde binlerce asker harekete geçti! Dünyanın gözü ABD'de

25 BİN ASKER GÖREVLENDİRİLDİ



Aynı habere göre, söz konusu tedbirlerle ilgili açıklama yapan diğer askeri yetkililer, Ulusal Muhafızların Washington'a geldiği ilk günlerde Federal Soruşturma Bürosu (FBI) güvenlik taramasının "ilave bir tedbir" olarak başlatıldığını ve çarşamba gününe kadar törende görev alacak 25 bin kadar Ulusal Muhafızın tamamının bu taramadan geçirilmiş olacağını belirtti.