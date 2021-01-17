17 Ocak 2021, Pazar
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İtalya'da son 24 saatte Covid-19’a bağlı 377 ölüm

’da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 377 kişini hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 82 bin 177’ye yükseldi. İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısının 17 kişi daha azalması ile yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 2 bin 503’e geriledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.01.2021 Güncelleme Tarihi: 17.01.2021
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İtalya'da son 24 saatte Covid-19’a bağlı 377 ölüm

İtalya'da korona virüs salgınında can kaybı artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 211 bin 778 testte 12 bin 415 yeni pozitif vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 2 milyon 381 bin 277'ye ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 377 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 82 bin 177'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 16 bin 510 kişinin daha iyileştiğini, aktif Covid-19 vaka sayısının 553 bin 374'e gerilediğini belirtti. Testlerdeki pozitiflik oranı ise 5,9'a düştü.

İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısının 17 kişi daha azalması ile yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 2 bin 503'e geriledi.

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LİSELERDE PAZARTESİ GÜNÜ YÜZ YÜZE EĞİTİME DÖNÜLÜYOR

İtalya'da pek çok bölgede lise ve dengi okullarda yüzde 50 kapasite ile yüz yüze eğitime pazartesi günü dönülüyor. Yüz yüze eğitime yaklaşık 800 bin öğrencinin dönmesi bekleniyor.

İtalya Bilim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, sarı ve turuncu bölgelerde en fazla yüzde 75 oranında okula dönüş yapılabileceği tavsiyesinde bulunuldu.

Kalabriya, Basilicata, Campania, Lombardiya, Marche, Puglia, Umbria ve Veneto Bölgeleri'nde ise liseler için okula dönüş ileri bir tarihe ertelendi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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