Yahudiler Filistinlilerin evlerine saldırdı! Bir kız çocuğunu kaçırmak istediler

Filistinli yetkili, yaralı çocuğun hastaneye kaldırıldığını ve tedavi altına alındığını dile getirdi.

Yahudi yerleşimcilerin, Filistinlilere yönelik fiziki saldırı, taş atma, evlerin üzerine ırkçı slogan yazma, araç, mal ve mülklerine zarar verme, tarım arazilerini tahrip etme gibi saldırıları, İsrail makamlarınca "ırkçı saldırılar" olarak nitelendiriliyor.