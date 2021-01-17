ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden’ın ilk talimatlarını verdi! Trump'ı silip atacak



BİDEN'IN İLK YURTDIŞI GEZİSİNİN İNGİLTERE'YE YAPACAĞI İDDİA EDİLDİ

Resmi olarak duyurulmasa da İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Biden'ın göreve başlamasının ardından ilk yurtdışı ziyaretini İngiltere'ye yapacağı iddia edildi.



Klain, bu politika hedeflerine "tam olarak ulaşılmasının", "yalnızca gelecek başkanın yapmayı vaat ettiği idari eylemleri değil, aynı zamanda güçlü Kongre eylemini" de gerektirdiğini ifade etti. Klain, Biden'ın eylemlerinin "sadece Trump yönetiminin en ağır zararlarını tersine çevirmek için değil, aynı zamanda ülkemizi ileriye taşımak için" alınacağını savundu.



Seçilmiş Başkan Biden'ın göreve başlamasının ardından ABD genelinde ceza adaleti sisteminde yasal değişiklikler getirmesi ve iklim değişikliğini kontrol altına almayı hedefleyen girişimler başlatması bekleniyor.

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