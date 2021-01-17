17 Ocak 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri AB'den İsrail'e yeni yerleşim inşaatıyla ilgili 'kararından geri dön' çağrısı

AB'den İsrail'e yeni yerleşim inşaatıyla ilgili 'kararından geri dön' çağrısı

Son dakika haberleri... (AB), 'e işgal altındaki 'da yeni yerleşim yerleri inşa etme kararından dönmesi çağrısında bulundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.01.2021
ABONE OL
AB'den İsrail'e yeni yerleşim inşaatıyla ilgili 'kararından geri dön' çağrısı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi 'in ofisinden yapılan açıklamada, 'in 'ün güneyindeki Givat Hamatos'ta 800 konut inşa kararının uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulandı ve ihale sürecinin durdurulması istendi.

Yeni yerleşim inşaatlarının meselesinde iki devletli çözümü baltaladığı ifade edilen açıklamada, AB'nin İsrail'e yerleşim faaliyetlerini sonlandırması için defalarca çağrı yaptığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "AB, yerleşimlerin uluslararası hukuk açısından yasa dışı olduğu konusundaki katı duruşunu korumaktadır." değerlendirmesi yer aldı.

için kritik bir dönemden geçildiği ve bu tür faaliyetlerin İsrail ile ülkeleri arasındaki normalleşme sürecindeki olumlu gelişmelerine de ters etki yapacağı belirtilen açıklamada, "İsrail hükümetine yerleşimlerle ilgili kararını geri çevirmesi ve İsrail-Filistin müzakerelerinin yeniden başlaması için gerekli güven inşasında liderlik göstermesi için çağrıda bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA