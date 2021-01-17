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ABD'de korkutan rakamlar! Koronavirüsün önüne geçilemiyor

Dünya genelinde virüs kaynaklı en çok can kaybının yaşandığı 'de nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 405 bini geçti. Ülke genelinde en çok eyaletinde yaşanırken, en fazla California eyaletinde görüldü. ABD'yi vaka sayısı anlamında ve gibi ülkeler takip ediyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.01.2021 Güncelleme Tarihi: 17.01.2021
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ABD'de korkutan rakamlar! Koronavirüsün önüne geçilemiyor

'de yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 398 artarak 405 bin 266'ya yükseldi.

405 BİN CAN KAYBI

ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 203 bin 941 artışla 24 milyon 308 bin 366 oldu. Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 3 bin 398 artarak 405 bin 266'ya ulaştı.

TEST SAYISI 300 BİNE YAKLAŞTI

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 14 milyon 344 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 283 milyon 755 bini geçti.

EN ÇOK ÖLÜM NEW YORK'TA

ABD'de California eyaleti 2 milyon 962 bini geçen sayısıyla ilk sırada yer alırken, bunu 2 milyon 121 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 560 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 40 bin 800 ölümle ilk sırada yer alıyor.

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