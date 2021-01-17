ABD'de korkutan rakamlar! Koronavirüsün önüne geçilemiyor
Dünya genelinde virüs kaynaklı en çok can kaybının yaşandığı ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 405 bini geçti. Ülke genelinde en çok can kaybı New York eyaletinde yaşanırken, en fazla vaka California eyaletinde görüldü. ABD'yi vaka sayısı anlamında Hindistan ve Brezilya gibi ülkeler takip ediyor.
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 398 artarak 405 bin 266'ya yükseldi.
405 BİN CAN KAYBI
ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 203 bin 941 artışla 24 milyon 308 bin 366 oldu. Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 3 bin 398 artarak 405 bin 266'ya ulaştı.
TEST SAYISI 300 BİNE YAKLAŞTI
Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 14 milyon 344 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 283 milyon 755 bini geçti.
EN ÇOK ÖLÜM NEW YORK'TA
ABD'de California eyaleti 2 milyon 962 bini geçen vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, bunu 2 milyon 121 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 560 binden fazla vakayla Florida izliyor.
Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 40 bin 800 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.