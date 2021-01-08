08 Ocak 2021, Cuma
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Koronavirüs nedeniyle 2 milyon kişi hayatını kaybetti! İşte en çok can kaybı olan ülkeler

genelinde yeni tip (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1,9 milyonu aştı. Koronavirüs kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 372 bin 169 ölümle 'de kaydedildi. İşte dünya genelinde en çok can kaybı yaşanan ülkeler...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.01.2021 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021
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Koronavirüs nedeniyle 2 milyon kişi hayatını kaybetti! İşte en çok can kaybı olan ülkeler

genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1 milyon 901 bin 164'e ulaştı. Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 372 bin 169 ölümle 'de kaydedildi.

22 MİLYON HASTANIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Dünya genelinde sayısı 88 milyon 198 bin 639'a ulaşırken, virüs bulaşan 63 milyon 421 bin 654 kişi iyileşti. Halen 22 milyon 875 bin 821 hastanın tedavisi sürüyor.

372 BİN 169 ABD

199 BİN 315 BREZİLYA

150 BİN 592 HİNDİSTAN

129 BİN 987 MEKSİKA

78 BİN 508 İNGİLTERE

77 BİN 291 İTALYA

66 BİN 565 FRANSA

60 BİN 457 RUSYA

55 BİN 933 İRAN

51 BİN 675 İSPANYA

44 BİN 723 KOLOMBİYA

43 BİN 976 ARJANTİN

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