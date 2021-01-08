Koronavirüs nedeniyle 2 milyon kişi hayatını kaybetti! İşte en çok can kaybı olan ülkeler

22 MİLYON HASTANIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Dünya genelinde vaka sayısı 88 milyon 198 bin 639'a ulaşırken, virüs bulaşan 63 milyon 421 bin 654 kişi iyileşti. Halen 22 milyon 875 bin 821 hastanın tedavisi sürüyor.

372 BİN 169 ABD