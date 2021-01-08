Koronavirüs nedeniyle 2 milyon kişi hayatını kaybetti! İşte en çok can kaybı olan ülkeler
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1,9 milyonu aştı. Koronavirüs kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 372 bin 169 ölümle ABD'de kaydedildi. İşte dünya genelinde en çok can kaybı yaşanan ülkeler...
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22 MİLYON HASTANIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Dünya genelinde vaka sayısı 88 milyon 198 bin 639'a ulaşırken, virüs bulaşan 63 milyon 421 bin 654 kişi iyileşti. Halen 22 milyon 875 bin 821 hastanın tedavisi sürüyor.
372 BİN 169 ABD
199 BİN 315 BREZİLYA
150 BİN 592 HİNDİSTAN
129 BİN 987 MEKSİKA
78 BİN 508 İNGİLTERE
77 BİN 291 İTALYA
66 BİN 565 FRANSA
60 BİN 457 RUSYA
55 BİN 933 İRAN
51 BİN 675 İSPANYA
44 BİN 723 KOLOMBİYA
43 BİN 976 ARJANTİN
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