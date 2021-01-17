1,7 milyon kişi aşı vuruldu: Çin'de vaka sayıları artışa geçti!
Çin'in başkenti Pekin'de yaklaşık 1,7 milyon kişiye koronavirüs aşısı yapıldığı açıklandı. Bu işlem esnasında ülkede 8 bin 700'den fazla sağlık personeli görev aldı. Pekin'de en son 27 Aralık 2020'de artan vaka sayıları nedeniyle acil durum ilan edilmişti.
Çin'in başkenti Pekin'de yaklaşık 1,7 milyon kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı vuruldu. Pekin'de 1 Ocak'ta başlayan Kovid-19 aşı kampanyasında 8 bin 700'den fazla sağlık personeli görev aldı.
KİMLERE YAPILDI
Kentin farklı bölgelerinde kurulan 205 aşı merkezinde öncelikli olarak belirlenen gruplardan yaklaşık 1,7 milyon kişi Kovid-19 aşısı yapıldı. Bu gruplar sağlık çalışanları, soğuk zincir lojistik sektörü, gümrük müfettişleri, hükümet kurumları ve hizmet sektörü çalışanları ile yurt dışına çıkacak kişilerden oluşuyor.
ACİL DURUM İLAN EDİLMİŞTİ
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) 14 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ülke genelinde Kovid-19 aşısı vurulan kişi sayısının 10 milyonu geçtiğini bildirmişti. Pekin'de son zamanlarda artan vaka sayıları nedeniyle Şunyi semtinde 27 Aralık 2020'de acil durum ilan edilmiş, bu kapsamda 800 bin kişiye Kovid-19 testi uygulanmıştı.