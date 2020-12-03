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Fransa'da 18 cami kapatılabilir! Camileri tek tek denetleyecekler!

ülke genelinde 76 caminin denetleyeceklerini ve bazılarının kapatabileceğini söyledi. 76 camiden 16'sının ve çevresinde bulunduğu bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.12.2020 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020
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Fransa'da 18 cami kapatılabilir! Camileri tek tek denetleyecekler!

, ülkede 76 camiyi denetleyeceklerini ve aralarında bazılarının kapatılabileceği belirtti.

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CAMİLERİ KAPATMA KARARI!

Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kendisinin talimatıyla gelecek günlerde ülkedeki 76 caminin kontrol edileceğini ifade ederek bu camilerden bazılarının kapatılabileceğini dile getirdi.

DENETİM YAPILACAK

Darmanin'in de Twitter hesabında paylaştığı Le Figaro gazetesinin haberinde, 76 camiden 16'sının Paris ve çevresinde bulunduğunu aktarıldı. Haberde, bu camilerden 18'inin de kapatılabileceği, camilere yapılacak denetleme için Darmanin'in valilere genelge gönderdiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Fransa'da 16 Ekim'de Samuel Paty isimli öğretmenin öldürülmesinin ardından Müslüman derneklere ve camilere baskınlar ve baskılar arttı.

Darmanin, 3 Kasım'da yaptığı açıklamada, Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanlığı görevine gelmesinden bu yana son 3 yılda 43 caminin kapatıldığını kaydetmişti.

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IRKÇI MACRON İŞ BAŞINDA

Macron yönetimin hazırladığı ve 9 Aralık'ta Bakanlar Kuruluna sunulacak "İslamcı ayrılıkçı" yasa tasarısı ile camilerin finansmanının daha sıkı şekilde denetlenmesi, Müslümanlar üzerindeki baskıyla Müslüman derneklerin kontrolünün artırılması, din görevlilerinin yurt dışından gelmesinin engellenmesi hedefleniyor.

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