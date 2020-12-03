Fransa'da 18 cami kapatılabilir! Camileri tek tek denetleyecekler!

DENETİM YAPILACAK

Darmanin'in de Twitter hesabında paylaştığı Le Figaro gazetesinin haberinde, 76 camiden 16'sının Paris ve çevresinde bulunduğunu aktarıldı. Haberde, bu camilerden 18'inin de kapatılabileceği, camilere yapılacak denetleme için Darmanin'in valilere genelge gönderdiği kaydedildi.