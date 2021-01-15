Son dakika: Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
Son dakika haberi...Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Conte ile bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan-Conte görüşmesinde, Türkiye-İtalya ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, İtalya'nın AB'yi Doğu Akdeniz'de sağduyu ve hakkaniyete dayalı bir tutum izlemeye yönlendireceğine inandığı ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-İtalya ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.
O GÖRÜŞME TÜRKİYE'DE YAPILACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İtalya ilişkilerine değer verdiklerini belirterek, salgın koşullarının elverdiği en uygun zamanda İtalya ile üçüncü hükümetlerarası zirveyi Türkiye'de gerçekleştirmek istediklerini söyledi.
AB DESTEĞİ NEDENİYLE TEŞEKKÜR
İtalya'nın Avrupa Birliği (AB) bağlamında Türkiye'ye sağladığı desteğe teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'nın AB'yi Doğu Akdeniz'de sağduyu ve hakkaniyete dayalı bir tutum izlemeye yönlendireceğine inandığı ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'nın Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'yle iş birliği adımlarını yararlı gördüğünü de dile getirdi.