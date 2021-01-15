15 Ocak 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Conte ile görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Conte ile görüştü

Son dakika haberi...Başkan Erdoğan Başbakanı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan-Conte görüşmesinde, Türkiye-İtalya ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi. İşte detaylar...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.01.2021 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021
ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Conte ile görüştü

Başkan , Başbakanı Giuseppe ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, İtalya'nın AB'yi Doğu Akdeniz'de sağduyu ve hakkaniyete dayalı bir tutum izlemeye yönlendireceğine inandığı ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-İtalya ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

O GÖRÜŞME TÜRKİYE'DE YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İtalya ilişkilerine değer verdiklerini belirterek, salgın koşullarının elverdiği en uygun zamanda İtalya ile üçüncü hükümetlerarası zirveyi Türkiye'de gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

AB DESTEĞİ NEDENİYLE TEŞEKKÜR

İtalya'nın Avrupa Birliği (AB) bağlamında Türkiye'ye sağladığı desteğe teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'nın AB'yi Doğu Akdeniz'de sağduyu ve hakkaniyete dayalı bir tutum izlemeye yönlendireceğine inandığı ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'nın Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'yle iş birliği adımlarını yararlı gördüğünü de dile getirdi.

Akdeniz’de Türkiye ile İtalya ittifakı mümkün mü? AKDENİZ’DE TÜRKİYE İLE İTALYA İTTİFAKI MÜMKÜN MÜ?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA