Son dakika: Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Conte ile görüştü

O GÖRÜŞME TÜRKİYE'DE YAPILACAK



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İtalya ilişkilerine değer verdiklerini belirterek, salgın koşullarının elverdiği en uygun zamanda İtalya ile üçüncü hükümetlerarası zirveyi Türkiye'de gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

AB DESTEĞİ NEDENİYLE TEŞEKKÜR



İtalya'nın Avrupa Birliği (AB) bağlamında Türkiye'ye sağladığı desteğe teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'nın AB'yi Doğu Akdeniz'de sağduyu ve hakkaniyete dayalı bir tutum izlemeye yönlendireceğine inandığı ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'nın Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'yle iş birliği adımlarını yararlı gördüğünü de dile getirdi.