14 Ocak 2021, Perşembe
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Çaykur Rizespor'dan Kovid-19 açıklaması

ekiplerinden 'da bir futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

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Giriş Tarihi: 14.01.2021 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021
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Çaykur Rizespor'dan Kovid-19 açıklaması

Kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, "Kulübümüzde görülen lüzum üzerine yapılan Kovid-19 PCR testleri neticesine göre, 1 futbolcumuzda pozitif sonuç rapor edilmiştir." ifadesine yer verdi.

Söz konusu sporcunun izole edildiğini aktaran Türüt, "Mevcut algoritmalar rehberliğinde sporcumuzun gerekli takip ve tedavi süreçleri başlatılmıştır. Böylece kulübümüzde Kovid-19 PCR testi pozitif olarak rapor edilen futbolcu sayısı 2'ye yükselmiştir." bilgisini paylaştı.

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