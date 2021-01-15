Kanada'da korkunç iddialar! Tedbirlere uyulmazsa 10 gün içinde 2 bin kişi ölebilir ve günlük vaka sayısı 3 katına çıkabilir
Kanada Halk Sağlığı Ajansı tarafından yapılan açıklamada koronavirüs tedbirlerine uyulmazsa 10 gün içinde yaklaşık 2 bin kişinin hayatını kaybedeceği duyuruldu. Ülke genelinde çok sayıda eyalette denetimler sıkılaştırılırken günlük vaka sayısının 3 katına çıkabileceği ifade edildi.
Kanada Halk Sağlığı Ajansı , koronavirüse yönelik alınan tedbirlere uyulmadığı takdirde önümüzdeki 10 gün içinde yaklaşık 2 bin kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedebileceğini duyurdu.
GÜNLÜK VAKA SAYISI 3 KAT ARTTI
Kanada'da Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında pek çok eyalette denetimler sıkılaştırılırken, virüsün yayılmasını engellemek için yeni tedbirler alınıyor. Kanada Halk Sağlığı Ajansı (PHAC), insanların sürekli olarak iletişim halinde kalmaları, temasları arttırmaları durumunda günlük vaka sayılarının 3 kat artarak 30 bine ulaşabileceğini açıkladı.
GÜÇLÜ ÖNLEMLER GEREKİYOR
Kanada Halk Sağlığı Ajansı tarafından hazırlanan rapora göre, vaka sayılarının hızla artması halinde önümüzdeki 10 gün içinde 2 bin kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybedebileceği tahmin ediliyor. Raporda ayrıca, vaka sayılarındaki hızlı büyümeyi kesintiye uğratmak ve salgını kontrol altında tutmak için hızlı, güçlü ve sürdürülebilir önlemlere ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.
KAÇ AŞI ALINACAK?
Öte yandan Federal hükümet, yılın ilk 3 ayında Pfizer'dan yaklaşık 4 milyon, Moderna'dan ise yaklaşık 2 milyon Covid-19 aşısı almayı bekliyor, ancak Pfizer, Belçika'daki bazı üretim hatlarını durdurmaya başlayacağı için Pfizer aşısının sevkiyatları yavaşlayacak.
Kanada Kamu Hizmetleri ve Satın Alma Bakanı Anita Anand, aşı sevkiyatının 2 veya 3 haftalık süreyle yavaşlayabileceğini söyledi.