GÜÇLÜ ÖNLEMLER GEREKİYOR



Kanada Halk Sağlığı Ajansı tarafından hazırlanan rapora göre, vaka sayılarının hızla artması halinde önümüzdeki 10 gün içinde 2 bin kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybedebileceği tahmin ediliyor. Raporda ayrıca, vaka sayılarındaki hızlı büyümeyi kesintiye uğratmak ve salgını kontrol altında tutmak için hızlı, güçlü ve sürdürülebilir önlemlere ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.