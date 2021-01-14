İngiltere'de bir okul yönetiminden Müslüman kıza skandal baskı

"İNANCIMDAN DOLAYI ZORBALIĞA MARUZ KALMIŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Iıdependent Türkçe'nin haberine göre; şu an koronavirüs tecritlerinin beraberinde getirdiği kısıtlamalar nedeniyle evden eğitim gören Siham ise şöyle konuştu:

"İnancımdan dolayı zorbalığa maruz kalmış gibi hissediyorum. Bence okula formamla gitmeme izin vermeliler. Dinimin gereklerine göre isteğim şekilde giyinemiyor olduğum için şaşkınlık yaşıyorum ve bu durum beni rahatsız ediyor. Umarım kurallarını değiştirirler, böylece benim gibi kız öğrenciler okula etekle gidebilir."

"KIZIMA BASKI YAPAMAM, O BÖYLE GİYİNMEK İSTİYOR"

Baba Hamud şunları ekledi: "Siham'ın tek istediği, sınıf arkadaşlarınınkinden birkaç santim daha uzun bir etek giymek. Bense okulun neden bunu bu kadar sorun ettiğini anlamıyorum. Siham hep akıllı bir kız oldu, sınıfının en iyilerinden ve okulu çok seviyor ama artık onu eve yollayıp duruyorlar. Siham inancıyla ilgili kararlarını kendi alıyor ve ben ona giymek istemediği kıyafetleri giydiremem, okul da bunu yapmamalı. Dini inancı yüzünden eğitimi engelleniyor ve bunu yapanların nasıl yanlarına kâr kalabildiğini anlamıyorum."

Siham yeni okul döneminin başından bu yana evde ders alırken, babası yüz yüze eğitimin yeniden başlamasıyla sorunun kaldığı yerden devam edeceğini düşünüyor.

Hamud, meselenin bu ay şikayet heyetiyle okul idarecilerinin katılacağı görüşmede tartışılacağını ifade etti.