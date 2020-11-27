Bakan Çavuşoğlu: İslamofobi hiç olmadığı kadar yükselişe geçti





"İSLAMOFOBİ HİÇ OLMADIĞI KADAR YÜKSELİŞE GEÇTİ"

"2020 hepimiz için zorlu bir yıldı. Koronavirüs salgınının yanında islamofobi hiç olmadığı kadar yükselişe geçti " diyen Çavuşoğlu, İslamofobinin özellikle Avrupa'da yükselişe geçtiğini belirtti ve "İslamofobi ve ırkçılık, göçmen karşıtı söylemlerle besleniyor" dedi.

Çavuşoğlu, yurt dışındaki göçmenlerin ve Müslümanların, bulundukları toplumlara katkı sağlamaya devam ettiğini belirterek Almanya'da yaşayan Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını örnek gösterdi.