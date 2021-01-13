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Trump'a bir şok daha! Youtube hesabı da askıya alındı

Kongre binasına kanlı baskının yankıları devam ederken ve 'un ardından da harekete geçti. Video paylaşım platformu , Trump'a yasak getirdi. Alınan karar sonrası Trump'ın kanalına yeni video eklemesi engellendi.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 13.01.2021 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021
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Trump'a bir şok daha! Youtube hesabı da askıya alındı

Geçtiğimiz hafta 'de yaşanan kongre binası baskının yankıları sürüyor.

Baskının ardından sosyal medya şirketlerinin Başkan Trump'ın hesaplarını askıya almaya devam ediyor.

ve 'un ardından şimdi de harekete geçti. Google'ın video paylaşım platformu Trump'a yasak getirdi.

Bu karar ile Trump'ın kanalına yeni videolar eklemesi engellendi.

2.77 MİLYON TAKİPÇİ

Yapılan açıklamaya göre, karar kapsamında Trump'ın YouTube hesabına yeni video eklemesi en az bir hafta boyunca mümkün olmayacak.

Trump'ın YouTube kanalının 2.77 milyon takipçisi bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu Twitter ABD Başkanı 'ın Kongre baskını sonrasında geçici olarak askıya aldığı hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıklamıştı.

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