Trump'a bir şok daha! Youtube hesabı da askıya alındı
ABD Kongre binasına kanlı baskının yankıları devam ederken Twitter ve Facebook'un ardından Google da harekete geçti. Video paylaşım platformu YouTube, ABD Başkanı Trump'a yasak getirdi. Alınan karar sonrası Trump'ın kanalına yeni video eklemesi engellendi.
Geçtiğimiz hafta ABD'de yaşanan kongre binası baskının yankıları sürüyor.
Baskının ardından sosyal medya şirketlerinin Başkan Trump'ın hesaplarını askıya almaya devam ediyor.
Twitter ve Facebook'un ardından şimdi de Google harekete geçti. Google'ın video paylaşım platformu YouTube ABD Başkanı Trump'a yasak getirdi.
Bu karar ile Trump'ın kanalına yeni videolar eklemesi engellendi.
2.77 MİLYON TAKİPÇİ
Yapılan açıklamaya göre, karar kapsamında Trump'ın YouTube hesabına yeni video eklemesi en az bir hafta boyunca mümkün olmayacak.
Trump'ın YouTube kanalının 2.77 milyon takipçisi bulunuyor.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu Twitter ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre baskını sonrasında geçici olarak askıya aldığı hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıklamıştı.