12 Ocak 2021, Salı
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Twitter'dan Donald Trump'a bir darbe daha! 70 binden fazla hesabı askıya aldı

Son dakika haberine göre; , 'de aşırı sağcı komplo teorileri hareketi QAnon ile bağlantılı 70 binden fazla hesabı askıya aldığını duyurdu. Trump destekçileri ve bazı Cumhuriyetçiler, Trump'ın sosyal medya hesaplarının kapatılmasına tepki göstermiş, Twitter hisseleri dün yüzde 6'dan fazla değer kaybetmişti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.01.2021
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Twitter'dan Donald Trump'a bir darbe daha! 70 binden fazla hesabı askıya aldı

'dan yapılan açıklamada, askıya alınan hesapların QAnon ile bağlantılı "zararlı içerikler" paylaştığı belirtildi.

Aşırı sağcı komplo teorileri hareketi olarak bilinen QAnon, Başkanı 'ın "şeytana tapan pedofillere karşı mücadele verdiğini" savunuyor.

ABD Kongresinin 6 Ocak'ta Trump destekçileri tarafından basılmasının ardından sosyal medya platformları , Instagram ve Twitter, Başkan Donald Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya almıştı.

Trump destekçileri ve bazı Cumhuriyetçiler, Trump'ın sosyal medya hesaplarının kapatılmasına tepki göstermiş, Twitter hisseleri dün yüzde 6'dan fazla değer kaybetmişti.

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