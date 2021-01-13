13 Ocak 2021, Çarşamba
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ABD'den flaş karar: Ülkeye giriş için Kovid-19 testi istenecek

Son dakika haberi... , 26 Ocak'tan itibaren ülkeye hava yoluyla gelenlerden negatif Kovid-19 test sonucu isteneceğini duyurdu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.01.2021 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021
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ABD'den flaş karar: Ülkeye giriş için Kovid-19 testi istenecek

CDC Direktörü Robert Redfield, yaptığı yazılı açıklamada, ülkeye hava yoluyla giriş yapan herkesten son 72 saat içinde yapılmış "negatif" test sonucu isteneceğini belirtti.

Uygulamanın 26 Ocak'tan itibaren hayata geçeceğini kaydeden Redfield, "Test tüm riskleri ortadan kaldırmaz, ancak bir süre evde kalmak, maske takmak ve sosyal mesafeyi korumak gibi önlemlerle desteklendiğinde, seyahatlerimiz daha güvenli ve sağlıklı hale gelebilir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD, 25 Aralık'ta İngiltere'den ülkeye gelecek tüm yolcuların yeni tip koronavirüs testlerinin negatif olması şartını getirmişti.

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