13 Ocak 2021, Çarşamba
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Koronavirüsün çıktığı Çin'de yeni karantina kararı!

Son dakika haberleri... Kovid-19'un ortaya çıktığı 'de yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde DSÖ ekibini ülkeye almayan , eyaletinine bağlı olan 4,9 milyon kişinin yaşadığı kenti 7 gün karantina altına alındı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.01.2021 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021
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Koronavirüsün çıktığı Çin'de yeni karantina kararı!

Koronavirüsün ortaya çıktığı 'de yeni gelişmeler yaşanıyor.

SON 6 AYIN EN KRİTİK KORONAVİRÜS BİLANÇOSU
'de dün son 6 ayın en kritik bilançosu açıklandı. Başkent 'e bağlı, yaklaşık 1,2 milyon insanın yaşadığı kırsal bir bölge tam karantina altına alındı.

4,9 MİLYON KİŞİ YAŞIYOR
Çin medyası, eyaletinin bir başka şehir olan ve 4,9 milyon kişinin yaşadığı tecrit altına alındığını aktardı. Çin'in Hebei bölgesinde geçtiğimiz hafta yerel saatle 10:00'a kadar toplamda 326 doğrulanmış iç kaynaklı, 234'ü asemptomatik vaka bildirdi.

Doğrulanmış vakalardan 304'ünün Shijiazhuang'da, 21'inin Xingtai'de ve birinin de Langfang'da olduğu belirtildi. Hebei Bölge Sağlık Komisyonu Müdürü , Ulusal Sağlık Komisyonu'nun, Hebei'deki ağır hastaların tedavisi için 'daki iyileşmiş Kovid-19 vakalarından plazma tahsis ettiğini ve hastaneye kaldırılan hastaların genellikle stabil durumda olduğunu söyledi.

Ayrıca Liang, diğer bölgelerden toplam 252 test uygulayan kişinin, nükleik asit testlerine ve Hebei'nin günlük test kapasitesini 1.1 milyon tüpe çıkarmasına yardımcı olmak için Shijiazhuang, Xingtai ve Langfang'a gönderildiğini ifade etti.

LANGFANG KENTİ 7 GÜN KARANTİNA ALTINDA
Langfang'a bağlı 12 köyde 20.000'den fazla Çinli, koronavirüs karantina merkezlerine gönderildi.

Çinli yetkililer bugün Pekin yakınlarındaki Hebei Eyaletine bağlı Langfang şehrini tecrit altına aldıklarını duyurdu. Şehrin 4,9 milyon sakini 7 gün boyunca karantina altında kalacak, şehre giriş çıkışlar kapatıldı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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