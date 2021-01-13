Can kaybı 2 milyona yaklaştı! Hangi ülkede koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti?
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayıları ve virüs kaynaklı ölümler artarken toplam can kaybı 2 milyona yaklaştı. ABD'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 401 artarak 389 bin 865'e yükseldi. Dünya genelinde en fazla can kaybı yaşanan ülkelerin başında ABD gelirken, bu ülkeyi Hindistan ve Brezilya takip ediyor. Koronavirüs nedeniyle hangi ülkede kaç kişi öldü? İşte ülke ülke rakamlar...
Dünya genelinde koronavirüs kaynaklı can kaybı 2 milyona yaklaştı. En fazla can kaybı yaşanan ülkelerin başında gelen ABD'de toplam can kaybı 390 bine yükseldi.
ABD'DE SON DURUM
ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 227 bin 89 artışla 23 milyon 379 bin 158'e çıktı. Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 4 bin 401 artarak 389 bin 865'e ulaştı. Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 13 milyon 820 bini, ülke genelinde Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 275 milyon 609 bini geçti.
O EYALET ZİRVEDE
Kaliforniya eyaleti 2 milyon 804 bini geçen vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, bunu 2 milyon 24 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 503 binden fazla vakayla Florida izliyor. Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 40 bin 16 ile New York ilk sırada yer alıyor.
DÜNYA GENELİNDE KORONA NEDENİYLE CAN KAYIPLARI
ABD 390,089
BREZİLYA 204,726
HİNDİSTAN 151,577
MEKSİKA 135,682
İNGİLTERE 83,203
İTALYA 79,819
FRANSA 68,802
RUSYA 63,370
İRAN 56,457
İSPANYA 52,683