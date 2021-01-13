13 Ocak 2021, Çarşamba
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Can kaybı 2 milyona yaklaştı! Hangi ülkede koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti?

Dünya genelinde sayıları ve virüs kaynaklı ölümler artarken toplam 2 milyona yaklaştı. 'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 401 artarak 389 bin 865'e yükseldi. Dünya genelinde en fazla can kaybı yaşanan ülkelerin başında ABD gelirken, bu ülkeyi ve takip ediyor. Koronavirüs nedeniyle hangi ülkede kaç kişi öldü? İşte ülke ülke rakamlar...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.01.2021 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021
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Can kaybı 2 milyona yaklaştı! Hangi ülkede koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti?

Dünya genelinde kaynaklı 2 milyona yaklaştı. En fazla can kaybı yaşanan ülkelerin başında gelen 'de toplam can kaybı 390 bine yükseldi.

ABD'DE SON DURUM

ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 227 bin 89 artışla 23 milyon 379 bin 158'e çıktı. Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 4 bin 401 artarak 389 bin 865'e ulaştı. Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 13 milyon 820 bini, ülke genelinde Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 275 milyon 609 bini geçti.

O EYALET ZİRVEDE

eyaleti 2 milyon 804 bini geçen sayısıyla ilk sırada yer alırken, bunu 2 milyon 24 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 503 binden fazla vakayla Florida izliyor. Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 40 bin 16 ile New York ilk sırada yer alıyor.

DÜNYA GENELİNDE KORONA NEDENİYLE CAN KAYIPLARI

ABD 390,089

BREZİLYA 204,726

HİNDİSTAN 151,577

MEKSİKA 135,682

İNGİLTERE 83,203

İTALYA 79,819

FRANSA 68,802

RUSYA 63,370

İRAN 56,457

İSPANYA 52,683

Son durum Dünyada koronavirüs vakalarda son durum! Ülke ülke rakamlar... İlk 3 sırada hangi ülkeler var? SON DURUM DÜNYADA KORONAVİRÜS VAKALARDA SON DURUM! ÜLKE ÜLKE RAKAMLAR... İLK 3 SIRADA HANGİ ÜLKELER VAR?

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