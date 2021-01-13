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Son dakika: AB'den "böcek yenebilir" görüşü

Son dakika haberi... Birliği (AB) gıda güvenliği düzenleyicisi, çeşitli böcekler kullanılarak üretilen gıdaların insan tüketimi açısından güvenli bulunduğu görüşüne vardı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 13.01.2021 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021
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Son dakika: AB'den böcek yenebilir görüşü

Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu (EFSA), içeriğinde böcek bulunan yeni gıdalara ilişkin ilk bilimsel görüşünü açıkladı.

Bazı böceklerden üretilen gıdaların yüksek protein içerebileceği belirtilen açıklamada, bazı kişilerde bu ürünlerin alerjik reaksiyonlara da sebep olabileceği kaydedildi.

Açıklamada, sarı un kurdunun kurutulmuş veya toz halinin insanlar tarafından güvenli biçimde tüketilebileceği aktarıldı.

EFSA'nın görüşü, Avrupa'daki gıda pazarına sunulacak ürünlere verilecek onaylar hakkında ulusal mercilere öneri teşkil edecek. Bu aşamadan sonra, AB Komisyonu'nun EFSA görüşünü onaylaması ve böcek içeren ürünlere pazarlama yetkisi vermesi bekleniyor.

EFSA, 2018 yılından beri böceklerin gıdalarda kullanılması yönünde çok sayıda başvuru almıştı.

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