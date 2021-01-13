Korkutan mutasyonlu koronavirüs açıklaması!

VİRÜSÜN YAŞAM SAVAŞI

Şu anda hastalık şiddetine dair olumsuz bir bilgi elimize gelmedi; dünyadan da ülkemizden de. Evet; bazı mutasyonlar gerçekleşti. Mutasyonların sonucunda hastalık şiddetini etkileyen bir durumla ben yoğun bakımlarımızda karşılaşmadım. Kişisel olarak şunu söyleyebilirim ki virüs yaşamını devam ettirmeye çalışıyor aslında. Her türlü önlemi artırdığımızda başka bir yol deniyor. O nedenle mutasyona uğruyor. Bu tam da bir savaş gibi aslında."