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08 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Bilim insanları koronavirüsün hangi hayvandan bulaştığını açıkladı! Ne yarasa ne de pangolin Bilim insanları koronavirüsün hangi hayvandan bulaştığını açıkladı! Ne yarasa ne de pangolin
Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs salgının yarasa ve pangolinden yayıldığı iddia edilmişti. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının insanlra hangi hayvandan geçtiği ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 08.12.2020 11:00 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 11:05
Tarihin en büyük salgınları arasında yer alan corona virüsü salgını sebebiyle ortaya atılan bir iddia şoke etti. Bilim inşaları corona virüsün insanlara nasıl yayıldığını ve nereden nasıl bulaştığını çözmek için araştırmalar yapmaya devam ederken araştırmaların sonucu ise korkutucu oldu…
GALERİ DEVAM EDİYOR
Tarihin en büyük salgınlarından biri olan corona virüs salgını ile ilgili ortaya atılan bu iddia, dünya gündeme bomba gibi düştü. Bilim insanları, corona virüsün insanlara nasıl yayıldığını çözmek için araştırmalar yapmaya devam ediyor.
Salgının ilk ortaya çıktığı andan beri, virüsün bir "ara hayvan" yoluyla insanlara geçmeden önce yarasalardan kaynaklandığına inanılıyordu.
Önceki çalışmalar bu hayvanın bir pangolin olduğunu öne sürse de, Kanadalı bilim insanlarından oluşan ekip, virüsü insanlara geçirmekten farklı bir hayvanın sorumluluğu olduğunu öne sürüyor.
Ottawa Üniversitesi'nden araştırmacılar, corona virüsün aslında köpekler tarafından insanlara yayıldığını iddia ediyorlar.
Ottawa Üniversitesi'nden Profesör Xuhua Xia, "Corona virüsün ilk olarak yarasalardan kaynaklandığını ve yarasa eti yiyen sokak köpeklerine yayıldığına dair" bir iddia ortaya attı.