ABD'de işler karışıyor! Şok suçlama: Kimse bu kadar büyük ihanet etmemişti

ABD'de 6 Ocak'taki kongre baskının yankıları sürüyor. Cumhuriyetçi Parti'den üç isim, destekçilerinin Kongre'ye saldırmasının ardından Başkan Donald Trump'ın azledilmesine onay verebileceklerini duyurdu. Temsilciler Meclisi'ndeki üç numaralı Cumhuriyetçi Liz Chaney, yaptığı açıklamada "Bugüne kadar hiçbir Amerikan başkanı makamına ve Anayasa'ya olan yeminine daha büyük ihanet etmemiştir" dedi.