11 Ocak 2021, Pazartesi
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BAE'den flaş açıklama: Türkiye ile ilişkilerimizi normalleştirmek istiyoruz

Katar anlaşmasının ardından kanadından ile ilişkilerin normalleşmesine dair açıklamalar gelmeye devam ediyor. Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş yaptığı açıklamada "Türkiye'ye şunu söylemek istiyoruz; karışlıklı olarak egemenliğe saygı çerçevesinde ilişkilerimizin normalleşmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.01.2021 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021
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BAE'den flaş açıklama: Türkiye ile ilişkilerimizi normalleştirmek istiyoruz

() Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, ilişkilerinin, karşılıklı olarak egemenliğe saygı çerçevesinde normalleşmesini istediğini söyledi.

AB SÜRECİ ÜMİT VERİCİ

"Türkiye ile ihtilaflara veya sorunların yaşanmasına yol açacak herhangi bir sebep söz konusu değildir." diyen Gargaş, Türkiye'nin son dönemlerde 'ne yönelik ümit verici ifadelerini gördüklerini belirtti.

NORMALLEŞTİRMEK İSTİYORUZ

Gargaş, "Türkiye'ye şunu söylemek istiyoruz; karışlıklı olarak egemenliğe saygı çerçevesinde ilişkilerimizin normalleşmesini istiyoruz." dedi.

MÜSLÜMAN KARDEŞLER ŞARTI

Türkiye ve (İhvan) Teşkilatı arasındaki ilişkilere de değinen Gargaş, "'nın Müslüman Kardeşler'in ana destekçisi olmasından vazgeçmesini istiyoruz. Ankara'nın Arap (dünyası) ile ilişkiler yörüngesini yeniden düzeltmesinden yanayız." görüşünü belirtti.

NE OLMUŞTU?

, BAE, Kuveyt ve , 5 Ocak'ta, 3,5 yıldır Katar'a uygulanan ambargonun kaldırılması anlaşması için Suudi Arabistan'ın El Ula kentinde bir araya gelmişti. El-Ula zirvesinin ardından Katar'a yönelik ambargoyu sonlandıracak bir anlaşmaya da imza atılmıştı.

Katar anlaşmasının ardından BAE kanadından Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesine dair açıklamalar gelmeye başlamıştı. Gargaş, son olarak 7 Ocak'ta ülkesinin Türkiye'nin Orta Doğu'daki bir numaralı ticaret ortağı olduğunu söylemişti.

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