BAE'den şaşırtan Türkiye açıklaması: Biz Türkiye ile aramızda sorun yaşanmasından hoşnut değiliz

SEYAHAT VE TİCARET YENİDEN BAŞLAYACAK

BAE, Suudi Arabistan'daki Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesinde varılan Ula Anlaşması'ndan itibaren bir hafta içinde Katar'la seyahat ve ticaretin yeniden başlayacağını duyurmuştu.

Gargaş düzenlediği basın toplantısında, "Ula Anlaşmasına göre KİK ülkeleri arasındaki seyahat ve ticaret, anlaşmanın imzalanmasından itibaren bir hafta içinde yeniden başlayacak." ifadelerini kullanmıştı.

Gargaş, krizin hiçbir zaman kalıcı olamayacağını söyleyerek, son yıllarda patlak veren krizin, sahada olumsuz eylemleri değil, sert medya söylemlerini kapsadığını savunmuştu.

Ülkesinin "büyük ya da küçük krizler olmaması için yeni bir sayfa açıp, başka bir aşamaya geçtiğini" kaydeden Gargaş,"Bu kriz sayfasını kapattığımız için mutluyuz ve KİK'in geleceğine umutla bakıyor ve Ula Anlaşmasını uygulamak için çalışıyoruz." demişti.