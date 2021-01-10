Son dakika: Rusya'da alarm! Covid-19’un daha hızlı bulaşan türüne rastlandı

GÜNLÜK VAKA SAYISI 23 BİNİN ALTINA DÜŞTÜ

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte vaka sayısı 22 bin 851 artarak 3 milyon 401 bin 954'e, ölenlerin sayısı 456 artışla 61 bin 837'ye yükseldi.