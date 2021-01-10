10 Ocak 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Endonezya’da denize düşen uçağın kara kutusunun bulunduğu açıklandı

Son dakika: Endonezya’da denize düşen uçağın kara kutusunun bulunduğu açıklandı

Son dakika haberleri... ’da denize düşen yolcu uçağına ait kara kutunun yerinin tespit edildiği, uçağın enkazına ulaşma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.01.2021 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021
ABONE OL
Son dakika: Endonezya’da denize düşen uçağın kara kutusunun bulunduğu açıklandı

Endonezya'da denize düşen yolcu uçağına ait kara kutunun yerinin tespit edildiği, uçağın enkazına ulaşma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Endonezya'da kalkıştan kısa süre sonra denize düşen mürettebatla birlikte 62 kişi olduğu bildirilen Sriwijaya Havayolları'na ait yolcu uçağının parçaları bulundu. Parçalar kriz merkezine getirildi.

Endonezya'da düşen uçakla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Endonezya Donanması, yolcu uçağının enkazının başkent Cakarta sahilinin kuzeyindeki Thousand Adaları açıklarında 4 ayrı noktaya dağıldığını açıklamıştı.

Düşen uçağın parçaları bulundu! Endonezyadaki uçak kazasıyla ilgili önemli gelişme DÜŞEN UÇAĞIN PARÇALARI BULUNDU! ENDONEZYA'DAKİ UÇAK KAZASIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ GELİŞME

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA