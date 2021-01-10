Son dakika: Endonezya’da denize düşen uçağın kara kutusunun bulunduğu açıklandı
Son dakika haberleri... Endonezya’da denize düşen yolcu uçağına ait kara kutunun yerinin tespit edildiği, uçağın enkazına ulaşma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
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Endonezya'da denize düşen yolcu uçağına ait kara kutunun yerinin tespit edildiği, uçağın enkazına ulaşma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Endonezya'da kalkıştan kısa süre sonra denize düşen mürettebatla birlikte 62 kişi olduğu bildirilen Sriwijaya Havayolları'na ait yolcu uçağının parçaları bulundu. Parçalar kriz merkezine getirildi.
Endonezya'da düşen uçakla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Endonezya Donanması, yolcu uçağının enkazının başkent Cakarta sahilinin kuzeyindeki Thousand Adaları açıklarında 4 ayrı noktaya dağıldığını açıklamıştı.