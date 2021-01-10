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10 Ocak 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Düşen uçağın parçaları bulundu! Endonezya'daki uçak kazasıyla ilgili önemli gelişme Düşen uçağın parçaları bulundu! Endonezya'daki uçak kazasıyla ilgili önemli gelişme Son dakika haberine göre; Endonezya'da kalkıştan kısa süre sonra denize düşen mürettebatla birlikte 62 kişi olduğu bildirilen Sriwijaya Havayolları'na ait yolcu uçağının parçaları bulundu. Parçalar kriz merkezine getirildi. Yetkililer detaylı incelemenin yapılacağını açıkladı. Giriş Tarihi: 10.01.2021 10:18 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 10:29
Endonezya'da düşen uçakla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Endonezya Donanması, yolcu uçağının enkazının başkent Cakarta sahilinin kuzeyindeki Thousand Adaları açıklarında 4 ayrı noktaya dağıldığını açıklamıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR PARÇALAR İNCELEMEYE TABİ TUTULACAK Donanma gemisinden özenle indirilen ve kısa süre alanda sergilenen parçalar daha sonra özel ekipler tarafından incelenmek üzere götürüldü.
Ulusal Arama Kurtarma Ajansı yetkilileri, parçaların denizin 23 metre derinliğinde bulunduğunu ve bölgede geniş çaplı arama çalışmalarının sürdüğünü aktardı.
Genelkurmay Başkanı Hadi Tjahjanto, başkentin kuzeyinde yer alan Tanjung Priok Limanı'nda oluşturulan kriz merkezine yaptığı ziyarette, radar izlemelerinde uçaktan güçlü sinyal aldıklarını belirmişti. Tjahjanto, sinyalin alındığı bölgeye özel dalgıç ekiplerinin sevk edildiğini, orduya ait uçak ve gemilerin arama kurtarma çalışmaları için konuşlandırıldığını aktardı.
Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, kriz merkezindeki ziyaretinde, ilgili tüm birimlerin arama kurtarma çalışmaları için seferber edildiğini, arama kurtarma çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü ifade etti. Ulusal Arama Kurtarma Başkanı Bagus Puruhito da ordu birliklerinin sonar cihazlarıyla geniş bir alanda çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.