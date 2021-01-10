Almanya PKK'dan sonra LGBT'nin mitingini de sadece seyretti
2019'da Başkan Erdoğan'ın mitingine izin vermeyen Almanya, önce terörist Salih Müslim'e şimdi de LGBT yürüyüşüne destek verdi. Boğaziçi Üniversitesi olaylarını büyütmek isteyenler Almanya'nın başkenti Berlin'de sokaklara döküldü. Alman polisi PKK'ya olduğu gibi LGBT üyelerini de izlemekle yetindi.
CHP'nin organize ettiği Boğaziçi Üniversitesi'nde olayları Almanya'ya da sıçradı. Başkan Erdoğan'ın 2019'daki mitingine izin vermeyen Almanya, PKK ve LGBT mitinlerine her türlü desteği sağlamaya devam ediyor.
Protestolara en çok LGBT üyelerinden destek geldi. Türkiye'de devam eden eylemler Almanya'nın başkenti Berlin'e de sıçradı.
LGBT BAYRAKLARI AÇTILAR
Ülkenin köklü üniversitelerinden Humboldt Üniversitesi'nin önündeki Bebel Meydanı'nda LGBT üyeleri Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyum atamasını protesto etti.
ALMANYA'DA SALİH MÜSLİM'E İZİN VERİLDİ
Almanya, 2019'da bir skandala imza atarak Başkan Erdoğan'ın video konferansla katılmasını mahkeme kararıyla engellenmişti.
Aynı Almanya, terör örgütü PYD'nin mitingine izin verdi. Hem de PYD lideri Salih Müslim o mitingde konuştu. Yaşanan bu skandal Batı'nın terör konusundaki iki yüzünü bir kez daha ortaya koydu.